Bénin: les nouveaux prix des produits pétroliers applicables à partir du 1er mai 2026

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a rendu publique, jeudi 30 avril 2026, une nouvelle grille tarifaire des produits pétroliers. Les prix révisés entreront en vigueur à compter du 1er mai sur l’ensemble du territoire national.

La décision fait suite à la deuxième session ordinaire, au titre de l’année 2026, de la commission de régulation des prix des produits pétroliers. Les échanges ont porté sur l’évolution récente du marché international, marquée par une tension persistante des cours du brut, dans un contexte géopolitique toujours instable au Moyen-Orient.

Cette situation exerce une pression à la hausse sur les produits pétroliers, une tendance que les autorités jugent susceptible de se prolonger.

Selon le communiqué officiel, le gouvernement indique avoir recherché un compromis entre la protection du pouvoir d’achat des ménages et l’impératif de garantir un approvisionnement régulier du pays.

C’est dans ce cadre que les nouveaux prix ont été arrêtés. Ainsi à compter du 1er mai 2026, le litre d’essence est fixé à 725 FCFA, tandis que le gasoil est vendu à 750 FCFA le litre. Le pétrole lampant est désormais cédé à 1 040 FCFA le litre. Pour le gaz domestique, la bouteille de 1,5 kg est commercialisée à 1 000 FCFA, celle de 3 kg à 2 000 FCFA, la bouteille de 6 kg à 4 500 FCFA et celle de 12,5 kg à 10 000 FCFA.

Au-delà de 12,5 kg, le kilogramme de gaz domestique est fixé à 800 FCFA. S’agissant des usages industriels, le gasoil industriel est arrêté à 680 FCFA le litre, tandis que le gaz domestique industriel est fixé à 697 FCFA le kilogramme.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce appelle les opérateurs économiques à se conformer strictement à cette grille tarifaire en vigueur dès le 1er mai. Les consommateurs sont, pour leur part, invités à signaler toute pratique de surfacturation constatée sur le terrain