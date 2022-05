Inde: Le célèbre rappeur et politicien Sidhu Moose Wala abattu en plein jour

Le rappeur Shubhdeep Singh Sidhu, 28 ans, plus connu sous le nom de scène de Sidhu Moose Wala, a été tué ce dimanche 29 mai alors qu’il conduisait sa voiture à Mansa, un district de l’État du Pendjab, dans le nord de l’Inde.

Moose Wala conduisait avec deux de ses amis dans un SUV pour se rendre au village de Jawahar Ke au Pendjab, lorsqu’ils ont été attaqués. Le SUV du rappeur a été aspergé de balles et il a été retrouvé affalé sur son siège en saignant abondamment. transporté d’urgence à l’hôpital, il a été déclaré mort.

Selon les informations rapportées par le chef de la police du Pendjab, l’attaque semblait être liée à une guerre des gangs. Il a ajouté qu’un gangster basé au Canada a revendiqué la mort du rappeur, mais des groupes politiques ont accusé le parti Aam Aadmi (AAP) au pouvoir d’avoir autorisé le meurtre. « Le gang Lawrence Bishnoi est impliqué dans ce meurtre. Lucky, un membre du gang a pris la responsabilité », a déclaré le DGP du Pendjab VK Bhawra aux médias.

Réagissant à la nouvelle, le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, de l’AAP, a déclaré que les assassins de Moose Wala ne seront pas épargnés. « Je suis choqué et profondément attristé par le meurtre horrible de Sidhu Moose Wala. Personne impliquée ne sera épargnée. Mes pensées et mes prières vont à sa famille et à ses fans à travers le monde. J’appelle tout le monde à rester calme », ​​a-t-il tweeté. La police du Pendjab a également formé une équipe d’enquête spéciale pour enquêter sur l’incident.

Pour rappel, le chanteur avait fait l’objet de critiques de plusieurs milieux pour avoir promu la culture des armes à feu dans ses chansons. Il avait également été lynché pour avoir prétendument encouragé la violence à travers sa chanson »Sanju ».

Le rappeur s’est aventuré en politique en 2021 et a rejoint le parti du Congrès national indien. Lors des élections de 2022 à l’Assemblée du Pendjab, Sidhu Moose Wala s’était présenté à Mansa sur un billet du Congrès. Mais il avait été battu par le Dr Vijay Singla du parti Aam Aadmi.

