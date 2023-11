Incroyable: Observateur s’offre des millions avec la monétisation de son clash avec Didi B (photo)

- Publicité-

L’Observateur a révélé la somme astronomique qu’il a gagnée grâce à la monétisation de ses attaques contre le couple Didi B et Saraï d’Hologne.

Depuis sa dispute avec le couple Didi B et Saraï d’Hologne, la capacité d’Observateur Ebène à générer des revenus grâce à ses contenus humoristiques a été restreinte. Cependant, ce jeudi 9 novembre 2023, il a surpris tout le monde en dévoilant le montant phénoménal généré par la monétisation de ses contenus.

« Merci maman Marie, grâce à mon chapelet, tout est en ordre et vous allez être heureux », a-t-il écrit en légende d’une capture d’écran de ses revenus. À première vue, ses vidéos lui ont rapporté une somme hallucinante de 114 406 dollars, soit près de 70 millions de francs CFA, et il en est extrêmement heureux.

Observateur Ebène, qui réside en France, semble jouer la carte de la communication sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, l’humoriste s’était ouvertement attaqué au rappeur ivoirien Didi B et à sa femme Saraï d’Hologne. Peu de temps après, le conseil juridique de l’artiste est intervenu pour menacer l’humoriste ivoirien de poursuites judiciaires.

Par la suite, il s’est excusé sur sa page Facebook en déclarant : « J’ai un bon cœur. C’est ma langue qui n’est pas bonne. » Cependant, Observateur Ebène a constaté que sa sortie malheureuse sur la toile a entraîné une restriction dans la monétisation de ses contenus.

Il a directement mis en cause le jeune rappeur ivoirien dans une publication sur sa page Facebook le mercredi 8 novembre, en demandant : « Didi B, est-ce que c’est à cause de cette petite vidéo que toi et ton équipe avez désactivé ma monétisation ? »