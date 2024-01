Incendie de Daysie Mall: Hassan Hayek fait une promesse à la chanteuse Daysie

- Publicité-

Hassan Hayek a réagi à l’incendie de la boutique de la chanteuse ivoirienne Daysie, survenu dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 janvier 2024. Dans son message, il a promis un soutien financier et moral à la chanteuse.

Le célèbre philanthrope connu sous le nom de « vagabond de la charité », Hassan Hayek, a exprimé son soutien indéfectible envers la chanteuse Daysie. Cette déclaration émouvante a été publiée sur sa page Facebook officielle, où il a témoigné de son chagrin à l’annonce des récents événements survenus au Daysie Mall.

« Je viens de me réveiller et je viens de voir avec une douleur insoutenable ce qui vient d’arriver au daysie mall ! J’y étais il y a 3 jours pour visiter et soutenir , j’en ai acheté des produits pour mon restaurant ! », a confié Hassan Hayek.

Hassan Hayek, également président de BPS (Bénévoles de premiers secours), a partagé son profond désir d’aider et de soutenir Daysie dans cette période difficile, marquée par des allégations de harcèlement.

- Publicité-

Une promesse à la chanteuse

« Ma sœur, nous sommes avec toi et nous allons tout faire pour aider comme on peut face à cette situation ! Nous allons dans les jours à venir observer ce qui ce passe et surtout voir les résultats de l’enquête ! Nous attendons aussi une sortie de ta part pour nous expliquer qui te mettait la pression et voulait nuir à ton business », a-t-il promis à la chanteuse.

La promesse de Hassan Hayek s’est étendue au-delà du soutien financier, englobant un soutien moral inébranlable pour Daysie. Il a exprimé sa volonté d’attendre une déclaration de la part de la chanteuse afin de comprendre les pressions auxquelles elle était soumise et les tentatives de nuire à son entreprise. Il a conclu son message en encourageant Daysie à rester forte face à cette épreuve et en lui assurant qu’ils seraient présents pour l’épauler à surmonter ces moments difficiles.

« Sache que nous allons nous organiser pour essayer de t’apporter un soutien financier car jee sais que la famille est prête toujours à aider dans les moments difficiles ! Je suis de cœur avec toi et nous serons là pour t’aider à relever la pente et surtout le défi ! Soit forte dans ses moments difficiles ! », a ajouté Hassan Hayek.