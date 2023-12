«Ils jetaient des bananes», Samuel Inkoom raconte les abus raciaux en Ukraine

-Publicité-

L’ancien international ghanéen, Samuel Inkoom, a expliqué comment il avait été victime d’abus racistes pendant son séjour en Ukraine.

Samuel Inkoom, qui a rejoint l’équipe ukrainienne de première division du Dnipro en 2011, a déclaré que des bananes lui avaient été lancées lors d’un match contre le Shakhtar Donetsk. L’homme de 34 ans a déclaré que malgré des moments aussi difficiles, il était toujours fier d’être noir et n’était pas gêné par la discrimination.

« Pour moi, dans n’importe quel pays où je vais, je me dis que non, je ne suis pas blanc et que ce n’est pas tout ce que j’obtiendrai sans problème, donc je n’y prête même pas trop attention, a déclaré Inkoom à Starr FM. Je me souviens d’un de nos matchs en Ukraine contre le Shakhtar Donetsk, il y en avait beaucoup, il y avait une banane, je n’y ai même pas prêté attention. »

« Ils jetaient des bananes et des trucs sur le terrain, ils pensaient que les noirs étaient des singes mais je n’ai même pas montré de quoi ils parlaient. Je ne ressens rien, je suis fier d’être noir« , a-t-il ajouté. Inkoom faisait partie de l’équipe des Black Satellites qui est devenue la première, et jusqu’à présent la seule, équipe africaine à remporter la Coupe du Monde U20 de la FIFA en 2009.

Il a ensuite joué pour des clubs en Suisse, en France, en Grèce, aux États-Unis, au Portugal, en Turquie, en Bulgarie et en Géorgie. Pour le Ghana, il a également signé 44 sélections, tout en représentant son pays à la Coupe d’Afrique des Nations et à la Coupe du monde.

