« Il n’y a pas plus méchant qu’eux », Debordo Leekunfa très en colère contre les …

Le chanteur ivoirien Debordo Leekunfa est très remonté contre les Maliens. Il a exprimé son ras-le-bol suite au match nul du Mali face à la Namibie en Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) la semaine dernière.

Debordo Leekunfa reproche aux Aigles du Mali leur match nul face à la Namibie en Coupe d’Afrique des Nations sur le score de zéro but partout. Ce match concerne directement la Côte d’Ivoire, qui se retrouve dans une situation délicate depuis l’humiliation subie face à la Guinée-Équatoriale.

Les Éléphants ont en effet été corrigés par l’équipe équato-guinéenne sur un large score et de manière humiliante de 4 buts à 0. Depuis, les Ivoiriens n’ont plus leur destin en main et comptaient sur les autres équipes encore engagées dans le tournoi pour être repêchés en tant que meilleur troisième.

Deux possibilités s’offraient alors aux Éléphants, parmi elles la victoire du Mali face à la Namibie, qui aurait qualifié d’office la Côte d’Ivoire pour les huitièmes de finale.

À la grande surprise de tous, les Aigles du Mali ont été tenus en échec par les Brave Warriors de la Namibie, ce 24 janvier 2024. « Il n’y a pas plus méchant que les Maliens. Ce n’est pas vous, c’est nous«, a-t-il posté sur facebook.

Mais heureusement, les Éléphants de la Côte d’Ivoire ont du jouer leur dernière carte avec le Maroc dont la victoire face à la Zambie les qualifie directement pour les 8e de finale de la CAN 2023. A ce titre, les Eléphants de la Côte d’Ivoire vont affronter le Sénégal en huitièmes de finale ce lundi 29 janvier 2024.