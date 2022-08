« Il nous a tendu la main… »: A’salfo révèle enfin celui qui a poussé Magic System

Très actif sur les réseaux sociaux, A’salfo ne rate jamais l’occasion de faire quelques révélations sur les débuts du célèbre groupe de musique ivoirien de genre zouglou, Magic System. Dans un nouveau message, le leader vient de dire toute sa reconnaissance à Yodé, qui selon ses dires, a joué un grand rôle dans la réussite du groupe.

Devenue désormais une figure emblématique de la musique ivoirienne et du Zouglou en particulier, Magic System a séduit et continue de porter haut le flambeau de la côte d’ivoire sur les scènes internationales. Ce groupe créé dans les années 90 et composé de 4 membres fait d’ailleurs partie des rares groupes de musique en Afrique qui ont résisté aux démons de dislocation contrairement aux célèbres « Salopards » ou encore «Poussins-chocs » des artistes Yodé & Siro.

A côté de cette réussite, le groupe est connu également pour ses nombreuses actions philanthropiques à l’endroit des personnes démunies. Fier donc de ce qu’est devenu Magic System, A’salfo dans un récent discours a tenu à faire connaître aux fans du groupe, un homme qui a propulsé d’une marnière ou d’une autre le groupe sur l’orbite du succès.

« Vous savez dans la vie,il n’y a rien qui est un hasard,la première fois que je rencontrais un producteur de musique,que quelqu’un présentait le groupe Magic System à un producteur de musique,pour la première fois que nous allions être produits, c’est un fils de BAYEKOU-BASSI (GAGNOA)qui nous présentait à ce producteur sans savoir que 20 ans plus tard, nous serions dans ce village entrain d’offrir une école... »

Et d’ajouter: « Dans la vie c’est quelqu’un qui vous pousse et peut-être que la vie peut vous être plus favorable que cette personne qui vous a tendu la main. La première personne qui est venu me voir à Anoumabo et qui m’a dit vient je vais te présenter à un producteur c’était DALY DJEJDE GERVAIS dit YODÉ, il nous a tendu la main et nous sommes partis. YODÉ, tu n’as pas tendu la main dans le vide car depuis cet appui, nous sommes partis… MERCI INFINIMENT A TOI YODÉ« , a indiqué A’salfo.