« Il est sec de partout… »: cette cinglante réplique d’Emmanuelle Keita à Juste Crepin fait jaser la toile

Le torchon brûle toujours entre Emmanuelle Keita et le blogueur Juste Crepin Gondo à cause de l’affaire de mère célibataire. Traitée récemment d’une femme dépourvue d’intelligence qui a autant d’enfants que de pères, l’influenceuse Ivoirienne vient de répondre dans un long message assez piquant.

Le clash entre les influenceurs ivoiriens Emmanuelle Keita et Juste Crepin est loin de connaître son épilogue. Tout a commencé par la déclaration du jeune blogueur et chroniqueur sur le sujet des mères célibataires lors d’une récente sortie médiatique.

En effet, Juste Crepin qui n’a jamais froid aux lèvres, a lors d’une récente émission déconseillé aux hommes d’épouser les mères célibataires. Une déclaration qui a suscité une avalanche de réactions dont celle de l’influenceuse Emmanuelle Keita.

Très vite, la business woman qui fait également partie de cette catégorie de femmes, n’a pas hésité à recadrer l’influenceur à travers une sortie très acerbe. Des insultes face auxquelles Juste Crépin n’est pas resté insensible. « Quand on a autant d’enfants que de pères, il y a des injures qu’il faut éviter. Dieu n’a pas partagé l’intelligence de façon équitable donc il faut faire avec… » , a lancé le jeune blogueur.

Blessée par ces propos du jeune blogueur, Emmanuelle Keita a décidé de répondre dans un nouveau message. « Hauts les mains ! Votre crime est d’avoir des enfants de pères différents ! Vous êtes donc condamnée à perpétuité à vous taire et à ne point donner votre avis lorsque des misogynes déguisés en pseudo influenceur méprise la femme publiquement », a d’abord commencé l’influenceuse Ivoirienne avant de rappeler les faits.

« Il y’a quelques semaines en arrière ( pour ceux qui disent qu’il ne m’a rien fait auparavant et je l’insulte ) , l’individu faisait allusion à une consœur et moi en nous traitant de pré ménopausées ( une vérité certaine car passage obligatoire de la femme , mais quelle est l’utilité de nous définir en ces termes ? ) contre toute attente des ménopausées et des pré ménopausées ont rigolé de ces propos! ( flemme! )

Il y’a 3 jours , l’individu attaquait clairement ( non c’était pas un avis ) les mamans célibataires et demandait aux hommes célibataires d’éviter des femmes avec des enfants . Contre toute attente , des hommes ayant abandonné femmes et enfants au profit d’une maîtresse et étant eux mêmes enfant d’une mère abandonnée de leur géniteur ont validé ses propos ( flemme !)

Hier, nous assistons à la plus naze des punchlines que mes détracteurs kiffent me lancer : une femme qui a des enfants de pères différents 😅. Contre toute attente , les femmes célibataires aux pères différents ( certaines n’ont plus les nouvelles des papas ) ont également rigolé à gorge déployée sans même se rendre compte qu’elles venaient elles aussi d’être insultées par l’individu .🤨 ( flemme).

L’ex fiancée de Peter 007 a par la suite tiré sa conclusion. « Nous avons en face de nous , un homme dépourvu d’intelligence et de sagesse. Un homme intelligent mesure la portée de ses paroles en s’assurant à ne pas froisser son auditoire composée majoritairement de femmes. Un homme sage apporte des conseils à la société en usant de tact et de diplomatie . Mais tout ceci est possible quand on a un cerveau en bon état et eue une enfance paisible », a-t-elle ajouté.

Emmanuelle Keita n’a pas conclu son texte sans avoir pris le soin de donner quelques leçons de vie à celui qui a reçu le prix du meilleur influenceur positif 2022, lors de la 4e édition de l’Africa Dubaï Business Awards.

« Je ne lui demanderai pas de retourner à l’école comme il aime à le prescrire, il me parait passablement instruit, je lui demanderai de se réconcilier avec son âme ou toutes ces femmes qui lui aurait causé du tord dans le passé .Ce passé certainement pénible a engendré un homme acerbe , méprisant , aigrie , kpakpato à ses heures perdues ( on la djinzin dans une émission là bas) et dont l’envie d’attaquer est très sélective . Il pissa dans son froc quand l’artiste Lewis lui demanda des explications de son ” kpakpatoya ” à son sujet et préféra se confondre en excuses ( vous avez dit poltron? ).

Pour finir, la mère célibataire de trois enfants est revenue sur l’affaire qui avait opposé le jeune blogueur à l’artiste Dj Lewis. « En parlant de L’histoire Lewis, l’individu dénonçait la violence conjugale et demandait clairement aux femmes de partir au premier coup , ces femmes sont donc emmenées à refaire leur vie ? Un nouveau conjoint ? De nouveaux enfants ? Pour que ensuite l’individu les juge ? Comprenez qu’on a affaire au personnage le plus variable des réseaux et ce n’est pas faute de son poids physique ! Il est sec de partout même mentalement », a-t-elle conclu.