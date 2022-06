« Il est bien possible d’aimer 2 femmes »: Yul Edochie révèle ce qui l’a motivé à prendre une 2è épouse

Très critiqué par ses fans depuis le jour où il a présenté officiellement sa deuxième épouse sur la toile, l’acteur de Nollywood, Yul Edochie, n’arrête pas de justifier son acte. Dans une nouvelle sortie, il a donné ouvertement les raisons pour lesquelles il a choisi l’actrice Judy Moghalu comme sa seconde épouse.

En avril dernier, le célère acteur Yul Edochie marié à May Edochie et père de plusieurs enfants, avait officialisé sa relation amoureuse avec sa collègue Judy Moghalu, avec qui il aurait déjà eu un enfant.

Alors que son post suscitait une vive indignation auprès de ses fans, sa première épouse avait également pris d’assaut la session des commentaires pour laisser un message assez simple mais plein de sens: « C’est Dieu qui va vous juger ». Il n’en fallait pas plus pour provoquer davantage la colère de ses fans.

Alors qu’il continue de faire face à la foudre des internautes, l’acteur est revenu à la charge pour justifier son acte. Dans une vidéo de neuf minutes intitulée: « Pourquoi j’ai épousé une deuxième femme » et publiée sur son compte Instagram, Yul a déclaré qu’il avait épousé Judy en tant que deuxième épouse parce qu’il ne pouvait pas la laisser partir après l’impact qu’elle a eu sur sa vie.

« Je ne pouvais pas laisser cette merveilleuse femme quitter ma vie »

« J’ai décidé de dire pourquoi aujourd’hui. J’avais l’habitude d’entendre tellement de gens dire qu’un homme ne peut pas aimer deux femmes en même temps. J’ai entendu dire plusieurs fois qu’un homme ne peut pas aimer deux femmes en même temps. Je fais partie de ceux qui y ont cru avant. Je sais que beaucoup de gens croient aussi qu’un homme ne peut pas aimer deux femmes. J’y croyais aussi jusqu’à ce que ça m’arrive. J’ai compris qu’il ne faut jamais dire jamais » a d’abord expliqué la star de Nollywood.

Selon Yul Edochie, il a fallu qu’il tombe sur sa collègue actrice Judy Moghalu pour réaliser qu’il est bien possible pour un homme d’aimer deux femmes à la fois. « A ce stade de ma vie, je pense qu’il est possible pour un homme d’aimer réellement deux femmes parce que deux femmes peuvent être dans votre vie et elles apportent deux choses différentes à la table. Ils raisonnent de différentes manières, ils contribuent différemment à votre vie et vous réalisez simplement que c’est comme ça« , a-t-il indiqué.

Et d’ajouter: « Quelqu’un ne peut pas entrer dans votre vie et la personne a tellement d’impact sur vous et vous allez oser laisser cette personne partir. Bien sûr, beaucoup de gens diraient, en tant qu’homme marié, pourquoi avez-vous permis à une autre femme d’entrer dans votre vie. Oui, nous pouvons dire que c’est mal, j’en assume la responsabilité, mais ces choses arrivent. Soyons honnêtes. Cela m’est arrivé. J’ai réalisé que je ne pouvais tout simplement pas laisser cette femme merveilleuse quitter ma vie« , a-t-il expliqué.