« Il a toujours voulu que j’exerce dans la … »: Emma Lohoues fait des confidences sur son père

A l’occasion de la célébration de la fête des pères ce dimanche 19 juin 2022, l’influenceuse Ivoirienne Emma Lohoues n’a pas manqué de se confier sur ses rapports avec son père. Dans une interview accordée au Media Prime, l’ex copine de Dj Arafat a révélé comment elle s’est arrangée pour gagner la fierté de son père.

Très active sur les réseaux sociaux, Emma Lohoues fait partie des stars du showbiz les plus suivies et aimées. A la tête du classement des 10 personnalités Ivoiriennes qui ont le plus d’abonnés, l’ex copine de Dj Arafat et femme d’affaires a dû travailler fort avant d’arriver à ce stade.

L’on se rappelle encore que lors de son dernier passage sur une émission diffuée par Canal +, l’influenceuse qui est devenue le chouchou des artistes Ivoiriens a levé le voile sur ses sources de revenus. ‘Mon SPA me rapporte au moins 1 million par jour. J’investis dans le cosmétique et l’immobilier. J’ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c’est ma nouvelle passion », a confié la jeune actrice.

Invitée récemment pour une interview avec Media Prime, Emma Lohoues a ouvertement dit comment elle a réussi à rendre son père Eugène fier. « Mon père a toujours voulu que j’exerce dans le domaine de la communication. Au départ, il n’adhérait pas à mon idée de faire du cinéma. Mais quand il a su que c’est que je voulais faire réellement, il m’a encouragée. Mais tout en me précisant d’être la meilleure. Aujourd’hui, papa n’est pas déçu de moi. De loin, il suit les rôles que je campe. Mais quand il a eu les retours de mon séjour en Chine, à mon retour sur Abidjan, papa m’a dit ceci : » Ma fille, je suis fier de toi ». C’est là l’un des plus grands moments de ma vie », a indiqué Emma Lohoues.

Pour rappel, à l’occasion de l’anniversaire de son père il y a quelques semaines, Emma Lohoues en complicité avec sa sœur ainée Melissa avait fait une belle surprise à leur géniteur malgré qu’il se trouvait loin d’Abidjan. Les deux filles avaient en effet pris le vol très tôt pour se rendre à Tunis où réside actuellement leur père, afin de marquer d’une pierre blanche cette journée spéciale. Partagé sur sa page, le récit du film avait ébloui tous les internautes.