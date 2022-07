« Il a le don de la marmaille et de séduction »: Makosso sur Francis M’vemba, l’ex de Coco Emilia

Invité sur le plateau de l’émission « Allô Caviar » animée par la coach Hamond Chic ce vendredi 29 juillet sur Life Tv pour parler de la séduction dans le couple, le général Camille Makosso a profité pour se prononcer sur le divorce entre Coco Emilia et son ex Francis M’vemba.

Francis M’vemba, un élève de l’académie de la marmaille ?

Très suivi sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook où il draine plusieurs milliers d’abonnés, Camille Makosso qui se présente comme un homme de Dieu parle très rarement d’évangile lors de ses sorties médiatiques. De passage sur l’émission Allô Caviar diffusée sur Life Tv, le père de la marmaille l’a encore démontré en se prononçant sur des sujets liés à la société notamment la vie en couple.

Interrogé sur comment le congolais Francis M’vemba a pu gagner la confiance de l’influenceuse Coco Emilia, le frère ainé de Lolo Beauté n’a pas fait dans la dentelle. « Il y a des hommes qui ont don spectaculaire dans l’art de la marmaille émotionnelle de la séduction. 1-le style, 2-le rêve, et 3- les petits cadeaux. Pour moi, Francis M’vemba n’est pas un milliardaire parce que toutes les statistiques le démontrent. Mais de façon stratégique il s’est donné un nom », a déclaré le général Makosso.

Pour donc aider d’autres femmes à ne plus tomber dans les pièges des hommes vendeurs d’illusions, le sulfureux pasteur ajoute: « Avant d’enlever… il faut avoir l’assurance. Coco Emilia aurait pu s’approcher de sa famille. Elle n’avait pas d’informations exactes et hautes sur la famille. La preuve lorsque on a vu le mariage on a constaté que c’était plus les amis qui étaient venus que les membres de la famille. Un homme qui te dit dans ma famille il y a trop de sorcier, je ne veux pas te mettre en contact avec ma famille parce qu’ils ne sont pas bien, ça veut dire qu’il y a un problème », a expliqué le père de la marmaille.

A en croire le général Makosso, Francis M’vemba est un vrai mythomane qui a des objectifs précis en s’approchant de l’influenceuse. « Coco Emilia fait partie des influenceuses les plus redoutables. Tout homme qui s’approche d’elle a d’abord un intérêt, se faire connaître, avoir de la visibilité. La preuve sur un plateau de près de 48.000 personnes qui nous suivent on est obligé d’appeler le nom de Francis M’vemba à cause de Coco Emilia », a-t-il indiqué sur le plateau de de l’émission Allô Caviar.