« Il a commencé à me lécher les pieds, ce fut les… », Virginia Giuffre balance sur le prince Andrew

L’une des accusatrices de l’affaire Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre a balancé les pires détails de ses frasques s3xuelles avec le prince Andrew dans un livre. Des feuillets de l’ouvrage évoquant des détails fracassants ont été dévoilés à la presse britannique ce mercredi 29 juin 2022.

Virginia Giuffre, présumée victime d’abus s3xuels commis par Jeffrey Epstein et le prince Andrew durant son adolescence ne démord pas. Sa nouvelle offensive plonge Buckingham Palace dans un scandale sans précédent à un moment où le prince Andrew fait des pieds et des mains pour reprendre ses fonctions royales.

Coup dur pour le prince Andrew

En effet, au lendemain de la condamnation de Ghislaine Maxwell qui est poursuivie en justice avec Jeffrey Epstein pour viol sur mineur, Virginia Giuffre a réglé ses comptes avec le prince Andrew en partageant quelques pages de son livre portant sur cette affaire judiciaire.

Les détails troublants voire sordides portant sur les relations s3xuelles qu’elle a eues avec le Prince Andrew lorsqu’elle était encore mineure pourraient plonger le fils préféré de la reine Elizabeth II dans la tourmente. « Il m’a touché les seins, les fesses. Il n’était pas mon type mais j’avais été entraînée à ne pas montrer mes émotions et à faire ce qui était attendu. » Et de poursuivre : « Il a commencé à me lécher les pieds […] ce furent les dix minutes les plus longues de ma vie« , a balancé Virginia Giuffre.

A noter qu’elle fait allusion à une photo capturée au moment des faits, sur laquelle le fils d’Elizabeth II la tenait par la taille alors qu’elle était encore mineure. Ces nouvelles révélations qui lancent à nouveau l’implication du prince Andrew dans cette affaire de trafic s3xuel de filles mineures risquent d’encourager la famille royale à écarter le prince des cérémonies officielles de la famille royale.

Ghislaine Maxwell condamnée à 20 ans de prison

La mondaine britannique Ghislaine Maxwell, 60 ans a été reconnue coupable de cinq chefs d’accusation pour avoir recruté et formé quatre filles à avoir des relations s3xuelles avec Epstein , alors son petit ami, entre 1994 et 2004. Avant de prononcer la peine de 20 ans contre l’ex femme de Jeffrey Epstein, le juge a résumé les cas de plusieurs des victimes, dont Jane et Kate.

« La peine prononcée aujourd’hui rend Ghislaine Maxwell responsable d’avoir commis des crimes odieux contre des enfants », a déclaré Damian Williams, procureur fédéral du tribunal de Manhattan, dans un communiqué officiel. A l’annonce du verdict, Ghislaine Maxwell a, pour la toute première fois dans cette affaire, exprimé « sa sympathie pour toutes les victimes ».