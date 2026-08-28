Ibrahim Mbaye : un accord PSG-Aston Villa annoncé autour de 55 M€
Le Paris Saint-Germain et Aston Villa ont trouvé un accord autour de 55 millions d’euros pour Ibrahim Mbaye, selon L’Équipe et The Guardian, mais le transfert n’était pas encore finalisé vendredi 28 août 2026, le joueur n’ayant pas encore donné son accord au club anglais d’après L’Équipe.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Âgé de 18 ans, né le 24 janvier 2008, Mbaye a été formé au PSG et y a effectué ses débuts professionnels en août 2024.
L’Équipe attribue déjà à l’attaquant 42 matches avec l’équipe première parisienne, pour quatre buts et quatre passes décisives.
Le quotidien sportif ajoute que Mbaye n’a plus joué avec Paris depuis le début de saison, après avoir marqué contre Manchester United lors d’un match amical disputé le 8 août.
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