Iba One: l’artiste malien dévoile son top 5 des meilleurs rappeurs Ivoiriens

En séjour à Abidjan depuis quelques jours dans le cadre d’un concert à Bouaké, le rappeur malien Iba One a été reçu sur l’émission Wam diffusée sur la Life Tv. L’occasion pour le rappeur de donner son avis sur l’affaire de leadership du rap Ivoirien qui fait polémique depuis quelques jours.

Classé au premier rang des meilleurs rappeurs de sa génération, Iba One de son nom de naissance Ibrahim Mahamadou Fily Sissoko continue de grimper l’escalier de la notoriété. Fort du succès époustouflant de son dernier album « « Mon Empire », le rappeur occupe désormais une place de choix dans l’industrie musicale de son pays.

De passage à Abidjan cette semaine, le rappeur qui a récemment fait la une des réseaux sociaux après la fuite des images de son manoir qui lui aurait coûté plus de 500 millions de F CFA, a profité pour faire quelques révélations sur le début de sa carrière. » j’ai commencé la musique dans ma région natale depuis le bas-âge précisément en 1999. Je partais voir les concerts de mes grand-frères All Cool, D, je dansais derrières eux. J’étais également un grand fan de Mickael de Jackson. C’est comme ça un jour j’ai décidé de me lancer dans la musique ».

A la question de savoir qui est le meilleur rappeur Ivoirien du moment, l’artiste malien, vainqueur de 5 trophées en une seule édition lors de l’AFRIMA 2021 a dressé son top 5, après avoir pris le soin de saluer le fort potentiel qui existe dans le Rap Ivoire. « Ils sont tous bons » reconnaît-il face à l’animateur Willy Dumbo, avant de dresser son Top 5. « 1- Didi B, 2- Suspect 95, 3- Elow’n, 4-MC One et 5- Jojo Le Barbu« , a indiqué le razzia du rap Malien.