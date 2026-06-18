Hélèna Bailly explique que le stress de la tournée lui a fait perdre ses cheveux

Héléna Bailly , révélée par la Star Academy 2023 , a expliqué dans les colonnes du magazine Elle avoir été contrainte de raccourcir sa longue chevelure après une chute de cheveux liée au stress et à la fatigue accumulés pendant sa tournée. Ce choix esthétique, largement commenté sur les réseaux sociaux, accompagne pourtant une trajectoire musicale ascendante : sorties de titres, concerts à guichets fermés et participation à des festivals internationaux.

La chanteuse belge, remarquée dès ses premières semaines au château de Dammarie-les-Lys pour sa voix et son image — dont sa chevelure blonde — n’a pas disparu après son élimination au profit de Pierre Garnier. Ses titres continuent de rencontrer le public et ses dates de concerts mobilisent un public nombreux en France, en Belgique et à l’étranger.

Au fil des mois, des observateurs et des fans ont noté une transformation capillaire. Interrogée par Elle, Héléna Bailly a levé le voile sur les raisons médicales et émotionnelles qui l’ont poussée à couper ses cheveux plutôt qu’à subir une transformation purement esthétique.

Une chute de cheveux liée au rythme de la tournée

Selon ses déclarations, les premiers signes de fragilité sont apparus pendant la tournée : « J’ai commencé à les perdre pendant la tournée, on m’a dit que c’était à cause du stress et de la fatigue », confie la chanteuse. Elle explique que la combinaison d’un emploi du temps chargé, des représentations successives et de la pression générale du métier a eu des conséquences visibles sur sa chevelure.

Face à cette perte, Héléna Bailly a d’abord tenté d’y remédier par des extensions pour masquer l’amincissement. Cette solution s’est révélée contre-productive : « Ça les abîmait encore plus », rapporte-t-elle, ce qui l’a conduite à opter pour une coupe courte afin de ne pas aggraver l’état de ses cheveux et repartir sur des bases plus saines.

La chanteuse note aussi l’impact des commentaires en ligne sur son moral. « Je lis beaucoup de commentaires négatifs sur les réseaux, des gens qui disent qu’ils regrettent mes cheveux longs », indique-t-elle, soulignant l’effet émotionnel des remarques publiques durant une période de vulnérabilité physique.

Sur le plan professionnel, Héléna Bailly poursuit néanmoins son développement artistique. Elle s’est produite récemment au festival Sakifo à La Réunion, illustrant son rayonnement au-delà de l’Hexagone, et annonce un calendrier estival riche en festivals.

Dans un entretien au Figaro, elle a décrit la difficulté de concilier studio, promotion et scène, précisant ses limites dans la multiplication des engagements : « Moi, je ne suis pas capable de faire tout en même temps. J’aime bien me consacrer à la scène, me consacrer au studio. »

Après la période de concerts prévue cet été, Héléna évoque une pause pour se ressourcer et progresser artistiquement : « Je pense que je vais faire une pause. Prendre un peu de vacances. J’ai plein de choses encore à apprendre, j’ai envie d’évoluer, j’ai envie de grandir », ajoute-t-elle, et elle a également mentionné son souhait d’adopter un chien après cette pause.