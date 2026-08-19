Hayden Panettiere entièrement nue : sa dernière prise de position juste avant sa mort

Hayden Panettiere , actrice américaine connue pour ses rôles à l’écran et son engagement en faveur des animaux marins, est décédée le 16 août 2026 à l’âge de 36 ans, a rapporté la presse américaine. Selon plusieurs médias, sa mort serait liée à une overdose de médicaments, information encore non confirmée officiellement. Quelques semaines avant son décès, la comédienne avait accepté de participer à une campagne de PETA contre la captivité des dauphins et des baleines, campagne publiée après sa disparition.

Découverte très jeune dans des publicités télévisées — elle débute à 11 mois — Hayden Panettiere avait mené une carrière entre télévision et cinéma tout en menant depuis près de vingt ans des actions publiques en faveur de la protection des mammifères marins. En 2007, alors âgée de 18 ans, elle s’était rendue à Taiji, au Japon, pour tenter d’intervenir contre la chasse aux dauphins ; son action a été filmée et a ensuite été intégrée au documentaire The Cove, consacré à ces pratiques.

La famille de l’actrice a confirmé son décès. Selon des sources officielles citées par la presse, la cause exacte de la mort n’avait pas encore été établie au moment des premières communications. La campagne de PETA, finalisée avant la diffusion publique mais révélée après sa disparition, est désormais perçue comme l’un des derniers engagements médiatiques de l’actrice en faveur des animaux marins.

Une campagne choc dans une simple baignoire

La campagne réalisée avec PETA met en scène Hayden Panettiere dans une petite baignoire, image volontairement dépouillée destinée à confronter le spectateur à la notion d’espace restreint imposé aux animaux marins en captivité. Le visuel montre l’actrice comprimée dans un espace exigu pour traduire, par une métaphore humaine, la privation d’espace et de liberté que subissent ces mammifères lorsqu’ils sont maintenus dans des bassins artificiels.

Le message central de la campagne est porté par le slogan anglophone « Could you live in a bathtub? », littéralement « Pourriez-vous vivre dans une baignoire ? ». Cette formulation compare l’espace réduit des parcs marins à l’immensité de l’océan, terrain naturel des dauphins et des baleines, et invite le public à réfléchir au contraste entre ces deux environnements.

Dans la vidéo qui accompagne la campagne, Panettiere témoigne de la frustration et du traumatisme que peuvent provoquer des conditions de captivité prolongée. Elle évoque la complexité des liens sociaux des dauphins et la capacité de ces animaux à parcourir de longues distances en milieu naturel, puis invite explicitement le public à ne pas acheter de billets pour les établissements qui maintiennent ces espèces en bassins artificiels.

Au fil des années, Hayden Panettiere a multiplié les prises de position publiques contre la captivité et contre des entreprises comme SeaWorld, selon les communiqués relayés par PETA. Son engagement en faveur des mammifères marins s’est traduit par des actions sur le terrain, des interventions médiatiques et des collaborations avec des organisations de protection animale.

La diffusion de cette campagne par PETA après le 16 août 2026 a été confirmée par l’organisation, qui a souligné que la pièce visuelle avait été tournée avant la disparition de l’actrice.