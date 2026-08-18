Hayden Panettiere, décédée à 36 ans, avait affronté violences conjugales, dépression et opioïdes

Hayden Panettiere , actrice connue pour ses rôles dans Heroes, Nashville et la franchise Scream, est décédée à l’âge de 36 ans, a confirmé son agent à ABC News le lundi 17 août 2026. La disparition, annoncée par la famille, intervient après des années durant lesquelles l’actrice avait rendu publiques ses luttes contre des addictions, une dépression post-partum et des épisodes de violences conjugales.

Dans un communiqué repris par la famille, son père Skip Panettiere a exprimé la douleur de ses proches en saluant « une lumière extraordinaire » et la joie qu’elle avait apportée autour d’elle et au public. Les circonstances précises de son décès n’ont pas été précisées par les porte-parole au moment de l’annonce.

Révélée au grand public avec le rôle de Claire Bennet dans la série Heroes, Hayden Panettiere s’est ensuite illustrée dans la série Nashville, où elle interprétait Juliette Barnes, et a participé à des productions cinématographiques dont la saga Scream. Elle était mère d’une fille, Kaya, née en 2014.

Parcours public et combats personnels

Au cours de sa carrière, Hayden Panettiere avait pris la parole sur ses difficultés personnelles. Elle avait notamment évoqué publiquement des problèmes d’addiction à l’alcool et aux opioïdes et des épisodes dépressifs survenus après la naissance de sa fille, décrits dans plusieurs entretiens et articles de presse spécialisés. Ces confidences avaient suscité une large couverture médiatique et un suivi de la part de ses proches.

Dans un entretien accordé au magazine People en 2022, l’actrice avait détaillé une période « très difficile », évoquant des tremblements au réveil et le recours à l’alcool pour pouvoir fonctionner. Elle y faisait aussi état d’une volonté de reconstruction, déclarant se sentir « incroyablement accomplie » malgré les épreuves traversées.

Les problématiques de santé mentale qui touchent certaines mères après un accouchement, regroupées sous le terme de dépression post-partum, incluent anxiété, épisodes dépressifs et difficultés à nouer un lien apaisé avec l’enfant. Hayden Panettiere avait reconnu ces symptômes et parlé de leur impact sur sa vie personnelle et professionnelle.

Par ailleurs, l’actrice avait dénoncé des violences conjugales commises par son ex-compagnon, Brian Hickerson. Des témoignages et déclarations publiés en 2019 avaient mis en lumière l’inquiétude de son entourage face à une relation qualifiée de « hors de contrôle » par une source proche, selon des articles de presse.

En février 2023, la famille Panettiere a par ailleurs été frappée par le décès du petit frère d’Hayden, Jansen, un événement ajouté aux épreuves personnelles déjà médiatisées. Les éléments publics rassemblés ces dernières années dressent le portrait d’une carrière marquée par des succès artistiques et des combats intimes rendus visibles par l’intéressée elle-même.

L’annonce de son décès a été relayée par des médias internationaux et par ses représentants, sans détail supplémentaire sur les causes ni sur les suites immédiates à l’annonce. Les déclarations publiques disponibles à ce stade proviennent du communiqué familial et de la confirmation de son agent à ABC News.