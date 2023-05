Hamond Chic: au cœur d’une affaire de Bétadine Jaune, la coach répond à ses détracteurs

- Publicité-

Critiquée largement sur les réseaux sociaux pour avoir conseillé l’utilisation de la bétadine jaune aux femmes,la coach Hamond Chic a répondu sèchement à ses détracteurs.

Le wekk-end dernier, la coach Hamond Chic à conseillé aux jeunes filles l’usage de la bétadine jaune pour leur soins intime et surtout avant toute visite à leur partenaire. Mais contrairement à ses sorties médiatiques qui font le buzz, celle-ci a plutôt fait sortir les professionnels de la santé de leurs gonds. Selon les gynécologues qui ont multiplié les réactions, l’utilisation de la bétadine jaune pour les sois intimes a de gros risques sanitaires.

“Tu dis, tu es coach matrimonial, tu as mélangé les foyers des gens ici, on a rien dit. Tu dis non tu es coach en développement personnel. Que les femmes doivent laisser les yougos pour prendre les fructueux. On a laissé les yougos pour prendre les fructueux (…). Maintenant, je ne sais pas si tu es devenue sage-femme ou gynécologue, tu prescris maintenant les médicaments. Qu’est-ce que c’est ? ça suffit (…)”. a réagi l’un d’eux.

Etouffée par les réactions qui fuitaient de gauche à droite, Hamond chic est montée au créneau pour répondre à ses détracteurs. « … S’il vous plaît mes caviars, jetez votre bétadine à la poubelle si vous voulez et on passe à autre chose…je ne veux pas permettre aux crabes de mettre leurs bouches…sur moi… », a-t-elle écrit pour mettre fin à la polémique.

