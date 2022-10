Hackerlab 2022: le Bénin défie le Nigéria et prend la première place, le Niger garde la lanterne rouge

Clap de fin pour cette édition de la compétition régionale de cybersécurité Hackerlab 2022. L’équipe du Bénin, après un âpre duel avec celle du Nigéria garde la première place avec 9230 points. Le Niger garde la 12éme place avec 2015 points.

Pendant 48 heures Non-Stop, 12 équipes venues des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont affrontées pour la finale de la compétition visant à tester les compétences en piratage d’étudiants et de professionnels appelée « Hackerlab ». Démarrée le 10 octobre 2022, « Hackerlab 2022 » dont l’objectif principal est d’identifié les talents et de soutenir les jeunes dans le domaine de la technologie, afin de créer une main-d’œuvre cybernétique stable dans la région, s’est achevée ce 12 octobre 2022.

Au terme de la compétition, le Bénin caracole en tête avec 9230 points, suivi du Nigéria qui, pendant toute la compétition, est resté au coude-à-coude avec le Bénin. Avec 8650 points, le Nigéria prend ainsi la deuxième place. Il sera suivi de la Mauritanie avec 6920 points. Une équipe mauritanienne qui a obtenu la troisième place malgré l’absence momentanée d’un des membres de l’équipe.

Capture d’écran du score final des différentes équipes qui se sont affrontées pendant 48 heures NON-STOP pour ce #hackerlab2022 sur https://scoreboard.hackerlab.africa

Un bémol regrettable à l’organisation

Si l’initiative est très louable, l’exclusion des équipes de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso est très regrettable. La Cédéao a sanctionné la jeunesse de ces pays qui sont en situations politiques difficiles en raison de coups d’Etats. Une jeunesse qui pourtant, ne demande rien que le cadre pour faire éclore ses talents.

Une fois de plus, l’institution régionale aux décisions controversées, a encore fait parler d’elle. Et pourtant, en dépit des tensions entre les États-Unis et la Russie et les multiples sanctions depuis le début de la guerre en Ukraine, les deux pays ont maintenu une collaboration scientifique et technologique. La dernière mission russo-américaine à bord de la Station spatiale internationale (ISS), mercredi 21 septembre , en est la preuve .

Vivement que, pour les prochaines éditions, la jeunesse soit mise de côté des égarements des politiques.