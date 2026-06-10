Haute Cour de Justice: Dandi Gnamou conduit une délégation de la juridiction à la CPI

La Haute Cour de Justice du Bénin franchit un nouveau palier dans sa quête d’excellence opérationnelle. Dans la dynamique de modernisation engagée depuis le début de la huitième mandature, l’institution œuvre activement au renforcement de son efficacité institutionnelle et juridictionnelle.

Attachée à l’amélioration continue de ses méthodes de travail et de ses procédures à la lumière du droit comparé, la Présidente de la Haute Cour de Justice, la Professeure Dandi Gnamou, conduit une importante délégation en visite de travail à la Cour pénale internationale, à La Haye, du 9 au 11 juin 2026.

​Cette mission stratégique s’inscrit dans une démarche approfondie d’apprentissage et de partage d’expériences avec des juridictions internationales de référence. Elle traduit la volonté manifeste de la Haute Cour de Justice du Bénin de s’inspirer des meilleures pratiques mondiales en matière de gestion de la responsabilité pénale des gouvernants et de fonctionnement juridictionnel global.

​Les travaux de cette immersion ont débuté ce mardi 9 juin 2026 par une rencontre au sommet avec la Présidente de la Cour pénale internationale, la Juge Tomoko Akane, ainsi qu’avec la deuxième Vice-Présidente de la prestigieuse juridiction, la Juge béninoise Reine Alapini-Gansou.

À cette occasion, la Présidente Dandi Gnamou a présenté de manière détaillée l’évolution récente de la Haute Cour de Justice, mettant en avant ses avancées institutionnelles majeures, les réformes procédurales engagées ainsi que les défis qui demeurent pour la consolidation de son rôle au service de l’État de droit et de la redevabilité publique.

​Les sessions d’échanges ont permis à la délégation béninoise de mieux appréhender l’organisation interne, les méandres des procédures et les mécanismes complexes de fonctionnement de la Cour pénale internationale. Ces discussions de haut niveau ont mis en lumière plusieurs enseignements précieux qui viendront nourrir la réflexion nationale en cours sur le perfectionnement des règles applicables devant la Haute Cour de Justice.

Cette première journée a offert un cadre privilégié de réflexion, confortant la Haute Cour de Justice du Bénin dans sa volonté de poursuivre sa modernisation en s’inspirant des expériences internationales les plus pertinentes, tout en les adaptant judicieusement aux réalités de son propre environnement institutionnel.