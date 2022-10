Hackerlab 2022: une cinquantaine de hackers au Bénin pour une grande compétition de cybersécurité

« Hackerlab 2022 », c’est un événement réunissant une cinquantaine de hackers venus des quinze pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Mauritanie. Il s’agit d’une compétition visant à tester les compétences en piratage d’étudiants et de professionnels, ceci pendant 48 heures Non-Stop.

Initiée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI-Bénin), le HackerLab est une compétition nationale d’identification des talents et compétences en matière de cyber sécurité et de lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Pour cette 5è édition, la compétition a été ouverte aux hackers des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Mauritanie. Ainsi, du 10 au 12 octobre 2022, les finalistes des pays ayant postulé seront en compétition en » Hacking » pour 48 heures Non-Stop.

Près de 50 participants répartis en 12 équipes s’affrontent ainsi depuis le 10 sur des épreuves de hacking « éthique ». A l’heure où nous mettons sous presse, l’équipe du Nigéria est en tête du peloton avec un total de 5830 point. « Les participants de toutes les équipes sont plus que déterminés », peut-on lire sur la page twitter du centre béninois d’alerte et de réaction aux attaques informatiques (bjCSIRT).

Capture d’écran du score des différentes équipes qui s’affrontent pour ce #hackerlab2022 sur https://scoreboard.hackerlab.africa

Des pays disqualifiés de la compétition par la Cédéao

En raison des sanctions liées aux coups d’Etats au Burkina faso, au mali et en Guinée, les finalistes de ces pays ont été exclus de la compétition. « J’ai le regret de vous informer que conformément aux Directives du Management, Le Burkina Faso, la Guinée et le Mali NE PEUVENT PAS ÊTRE CONVOQUÉS CAR SUSPENDUS pour les réunions des experts, des ministres sectoriels et organes statutaires » de la CEDEAO, peut-on lire dans le communiqué de l’organisation.