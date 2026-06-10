Bénin: la police démantèle un réseau de trafic de produits psychotropes à Porto-Novo

Les éléments du commissariat de l’arrondissement central de Porto-Novo ont mené une opération d’envergure le lundi 8 juin 2026, conduisant à l’interpellation de trois individus.

Le réseau était dirigé par un suspect principal qui opérait dans la clandestinité depuis près d’une décennie sous la couverture d’une activité de livreur. L’opération a été déclenchée grâce à des renseignements précis parvenus aux services de police, qui ont immédiatement mis en place une stratégie d’infiltration pour capturer le cerveau du réseau.

​Le principal suspect est tombé dans le piège tendu par les enquêteurs en se rendant à un rendez-vous pour livrer un prétendu client au quartier Oganla Gare Est. C’est à cet endroit qu’il a été appréhendé en flagrant délit, en possession de médicaments prohibés. Suite à cette première arrestation, la police a étendu ses investigations en effectuant une descente sur le premier site de vente de l’intéressé, situé au quartier Foun-Foun. Sur place, les forces de sécurité ont surpris et interpellé un deuxième individu en plein processus de cession de substances illicites.

​La perquisition s’est ensuite poursuivie sur un autre site appartenant au chef de réseau, localisé juste derrière le marché de Ouando. Pour tromper la vigilance des autorités et du voisinage, le trafiquant dissimulait la vente de ses produits psychotropes derrière un commerce d’haricot en apparence légitime.

Lors des auditions, le principal mis en cause a reconnu ses responsabilités, affirmant que les deux autres personnes interpellées travaillaient directement sous ses ordres. Il a également dévoilé sa chaîne logistique en désignant le Nigéria voisin comme sa source exclusive d’approvisionnement.

​Le bilan matériel de cette opération policière s’avère particulièrement significatif. Les forces de sécurité ont réussi à saisir une importante quantité de substances illicites, comprenant précisément 226 comprimés de Tramaking Méga 225, 26 comprimés de Royal et 68 comprimés de Tramadol.

Une somme d’argent en espèces s’élevant à 88 875 francs CFA, issue de la vente de ces produits, a également été confisquée. Les trois suspects ont été immédiatement placés en garde à vue, et la procédure judiciaire suit son cours afin de les présenter devant les autorités compétentes.