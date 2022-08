Guinée: l’émissaire de la CEDEAO Boni Yayi clarifie ses objectifs

« Je suis à Conakry pour appuyer la Guinée dans son dialogue inclusif », a annoncé lundi, le médiateur de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en Guinée, Boni Yayi.

En tête d’une délégation ouest-africaine, l’émissaire de la CEDEAO en Guinée, l’ancien président Béninois Boni Yayi, est arrivé dimanche à Conakry, la capitale guinéenne. Le médiateur de l’organisation sous-régionale dit vouloir accompagner la Guinée dans son processus de dialogue inclusif.

« Je suis à Conakry depuis hier 21/08/2022 en qualité de médiateur de la CEDEAO pour la Guinée en vue de l’appuyer dans son dialogue inclusif entre gouvernement, forces politiques, société civile, jeunes et femmes, communautés religieuses et partenaires internationaux », a déclaré lundi, Boni Yayi.

Le médiateur de la CEDEAO va s’entretenir avec la junte, la classe politique et la société civile pour aboutir à un chronogramme précis et devant faciliter le retour des civils au pouvoir, le plus rapidement possible.

Pour rappel, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le 05 septembre le président Alpha Condé, s’est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de trois (03) ans. Mais la CEDEAO a rejeté ce délai, sans annoncer de nouvelles sanctions contre la Guinée, déjà suspendue des organes de l’organisation.