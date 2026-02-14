Guinée : l’effondrement d’une mine d’or artisanale fait au moins 11 morts dans l’est du pays

Un effondrement s’est produit mercredi dans une exploitation minière artisanale située dans la zone aurifère des savanes, au sein de la préfecture de Mandiana, dans l’est de la Guinée.

L’accident a concerné des puits creusés à la main au cœur de cette région aurifère. Dix femmes et un jeune homme se trouvaient à l’intérieur d’un des déblais au moment de l’éboulement ; ils ont été retrouvés morts.

Des équipes de secours et des volontaires de la Croix‑Rouge se sont rendus sur place pour intervenir. Leurs efforts n’ont pas permis de sauver les personnes ensevelies.

Constat sur les lieux