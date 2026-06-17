Guinée équatoriale : démission du gouvernement après des résultats jugés insuffisants

Le gouvernement équato-guinéen a présenté sa démission collective au président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Cette décision intervient après une évaluation défavorable de son action, le vice-président estimant que seulement « 10 % des objectifs » assignés auraient été atteints.

Le gouvernement de la Guinée équatoriale a quitté ses fonctions. Le Premier ministre Manuel Osa Nsue Nsua et l’ensemble de son cabinet ont présenté leur démission collective au président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, mardi 16 juin 2026.

L’annonce a été faite par le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue. Selon lui, l’équipe gouvernementale n’a réalisé qu’environ « 10 % des objectifs » qui lui avaient été assignés, un résultat jugé largement insuffisant.

Cette décision intervient à la suite d’une évaluation de l’action gouvernementale. Dans un communiqué, le Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE), au pouvoir, a reconnu plusieurs réalisations dans les domaines des infrastructures, de l’administration et des services publics. Toutefois, il estime que « le degré d’exécution atteint est manifestement insuffisant au regard des attentes et des engagements pris ».

Le parti au pouvoir est allé plus loin en dénonçant des problèmes de corruption ainsi que l’incapacité du gouvernement à conduire les réformes nécessaires pour moderniser l’économie du pays.

Ces derniers mois, le président Teodoro Obiang Nguema avait lui-même multiplié les critiques contre la corruption au sein de l’administration. Il considère ce phénomène comme un frein aux efforts de diversification économique destinés à réduire la dépendance de la Guinée équatoriale au pétrole.

À ce stade, aucune annonce n’a été faite concernant la formation d’un nouveau gouvernement. Au pouvoir depuis 1979, Teodoro Obiang Nguema reste l’un des dirigeants les plus anciens du continent africain.

















