Fête de l’Indépendance au Bénin: Romuald Wadagni rend hommage aux Forces de défense et de sécurité

À l’occasion du traditionnel Message à la Nation délivré dans le cadre du 1ᵉʳ août 2026, fête nationale du Bénin, le président de la République, Romuald Wadagni, a tenu à saluer la mémoire et le dévouement des membres des forces armées et de sécurité.

​Dans son allocution, le chef de l’État a invité l’ensemble des citoyens à avoir une pensée fraternelle pour les forces de défense et de sécurité, dont le travail assure le maintien de la paix et permet la tenue des cérémonies officielles en toute sérénité.

​Romuald Wadagni a particulièrement honoré les familles des militaires et agents tombés en mission lors des opérations de protection de l’intégrité territoriale et de la sécurité nationale. Assurant que le pays n’oubliera pas leur engagement, il a affirmé que leur ultime sacrifice ne serait pas vain et que la Nation saurait graver leur mémoire dans la durée.