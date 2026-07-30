Installation du Sénat au Bénin: Elisabeth Pognon fixe le cap et appelle à gagner la confiance des citoyens

Le Sénat du Bénin est officiellement entré en fonction ce jeudi 30 juillet 2026. Réunis au siège de l’Assemblée nationale à Porto-Novo, les 25 membres de cette nouvelle institution ont été installés lors d’une cérémonie solennelle présidée par Elisabeth Pognon.

L’ancienne présidente de la Cour constitutionnelle a conduit les travaux en remplacement de l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, absent pour des raisons de santé. L’événement s’est déroulé en présence des sénateurs, des présidents d’institutions, des membres du gouvernement et de nombreuses personnalités.

​Génèse et justification de la seconde chambre

​Dans son discours d’installation, Elisabeth Pognon a retracé le cheminement des réformes institutionnelles de la dernière décennie. Elle a rappelé que la Constitution de décembre 1990 a connu des révisions successives en novembre 2019 puis en décembre 2025, cette dernière consacrant la création de la seconde chambre du Parlement.

Selon la présidente de séance, cette réforme répond à un besoin de compléter le dispositif institutionnel existant.

​Régulation politique et rôle dans le processus législatif

​Elisabeth Pognon a souligné que, contrairement à la Cour constitutionnelle centrée sur le traitement des litiges juridiques, le Sénat intervient dans la régulation de la vie politique. L’institution a pour vocation de veiller à la préservation de l’unité nationale, au développement, à la sécurité publique, à la démocratie, à la paix et à la stabilité politique.

La Constitution l’autorise également à prononcer des sanctions de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques contre certains acteurs politiques en cas d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à l’exception du président de la République, du président de l’Assemblée nationale et du président du Conseil économique et social.

​Sur le plan législatif, la doyenne d’âge a précisé que le Sénat devient un acteur incontournable. Avant leur promulgation, les lois constitutionnelles, électorales ainsi que celles relatives aux partis politiques devront obligatoirement obtenir un avis de non-objection de la seconde chambre.

​Structure de l’institution et appel à l’impartialité

​Revenant sur les critères de composition, Elisabeth Pognon a rappelé que le Sénat associe des membres de droit (anciens présidents de la République élus, anciens présidents de la Cour constitutionnelle ayant accompli au moins la moitié de leur mandat, anciens présidents de l’Assemblée nationale) et des membres désignés.

Ces derniers comprennent des personnalités ayant exercé de hautes responsabilités au sein des forces de défense et de sécurité nommées par le président de la République, complétées par des désignations conjointes du chef de l’État et du président de l’Assemblée nationale pour atteindre l’effectif de 25 membres pour cette première mandature.

​En s’adressant aux premiers sénateurs de l’histoire du Bénin, Elisabeth Pognon a insisté sur l’ampleur de leur responsabilité face aux interrogations au sein de la population et de la classe politique. Elle les a invités à faire preuve d’impartialité et à rendre des décisions mesurées afin de prouver l’utilité du Sénat, consolider l’unité nationale et renforcer durablement l’État de droit.