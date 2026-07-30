Sénat du Bénin: Me Robert Dossou évoque la lourdeur de la mission

En marge de la cérémonie d’installation officielle des membres du Sénat ce jeudi 30 juillet 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, Me Robert Dossou s’est exprimé sur les défis majeurs qui attendent la toute nouvelle institution.

​Dans sa déclaration, l’ancien président de la Cour constitutionnelle a confié ressentir la « lourdeur d’une charge qui est nouvelle ». Il a rappelé qu’il n’est jamais simple pour un organe inédit de trouver sa place au sein de l’architecture institutionnelle d’un pays.

Établissant un parallèle historique avec les débuts de la Cour constitutionnelle, il a souligné que cette dernière avait elle aussi été accueillie à l’époque avec un mélange d’enthousiasme, d’interrogations et de suspicions.

Il a rappelé les difficultés rencontrées sous la présidence d’Elisabeth Pognon ainsi que par ses successeurs pour installer pleinement l’institution.

​Un rôle politique exigeant clairvoyance et sagesse

​Selon Me Robert Dossou, la tâche s’annonce tout aussi exigeante pour le Sénat, voire plus complexe encore, car cette seconde chambre est directement amenée à intervenir dans le champ politique.

​Face à ce défi, l’avocat s’est dit convaincu que les hommes et les femmes appelés à animer et à inscrire cette institution dans le paysage institutionnel béninois sauront faire preuve de clairvoyance, de détermination, de sagesse, de proportionnalité et d’adaptabilité, dans le respect des exigences de l’État de droit, des droits de l’homme et de la démocratie.