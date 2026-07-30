Sénat du Bénin: déclaration de Patrice Talon après l’installation des membres de l’institution

​En marge de la séance d’installation officielle des premiers membres du Sénat béninois ce jeudi 30 juillet 2026 à Porto-Novo, l’un des sénateurs nouvellement installés, l’ancien président Patrice Talon a exprimé sa gratitude et formulé son engagement envers la nation.

​S’exprimant à l’issue de la cérémonie, le sénateur s’est dit fier et honoré par la confiance accordée par le peuple béninois. Il a souligné l’émotion ressentie face à cette responsabilité républicaine, affirmant sa volonté d’honorer à nouveau le pays dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

​Évoquant le rôle des dirigeants actuels, il a formulé le vœu que la génération de responsables en place donne le meilleur d’elle-même pour le développement commun de la nation, concluant sur la promesse de servir le pays avec dévouement dans toutes les missions attribuées.

Il ffaut souligner que 23 personnes sur les 25 membres ont signé leur présence ce matin à la cérémonie d’installation conduite par l’ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, madame Élisabeth Pognon.

Après l’installation de cette chambre haute, l’urgence serait la désignation des trois membres du bureau. Leur élection a été repoussée du fait de l’absence de certains membres notamment de l’ancien président Nicéphore Soglo, absent du territoire national pour des raisons de santé.