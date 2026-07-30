Bénin: l’installation du Sénat présidée par Élisabeth Pognon, pas d’élection du bureau ce jeudi

​La cérémonie d’installation des membres de la première mandature du Sénat, prévue ce jeudi 30 juillet 2026 à Porto-Novo, ne comportera pas l’élection des membres du bureau.

Cette étape a été reportée en raison de l’indisponibilité du Règlement intérieur de la nouvelle institution.

​Une présidence de séance assurée par Élisabeth Pognon

​En raison de l’absence du doyen d’âge Nicéphore Soglo, actuellement retenu hors du territoire national pour des raisons de santé, la présidence des travaux de cette séance inaugurale sera confiée à l’ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Élisabeth Pognon. Elle sera secondée dans cette tâche par Sacca Lafia, intervenant à ses côtés dans l’ordre de préséance de l’assemblée.

​Cette première séance permettra ainsi de concrétiser l’installation officielle des sénateurs avant l’élaboration et la validation du cadre réglementaire régissant le fonctionnement interne de la chambre haute.