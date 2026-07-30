BENIN WEB TV

Bénin: l’installation du Sénat présidée par Élisabeth Pognon, pas d’élection du bureau ce jeudi

​La cérémonie d’installation des membres de la première mandature du Sénat, prévue ce jeudi 30 juillet 2026 à Porto-Novo, ne comportera pas l’élection des membres du bureau.

Edouard Djogbénou
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Politique
2 915vues
Bénin: l’installation du Sénat présidée par Élisabeth Pognon, pas d’élection du bureau ce jeudi
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Cette étape a été reportée en raison de l’indisponibilité du Règlement intérieur de la nouvelle institution.

​Une présidence de séance assurée par Élisabeth Pognon

​En raison de l’absence du doyen d’âge Nicéphore Soglo, actuellement retenu hors du territoire national pour des raisons de santé, la présidence des travaux de cette séance inaugurale sera confiée à l’ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Élisabeth Pognon. Elle sera secondée dans cette tâche par Sacca Lafia, intervenant à ses côtés dans l’ordre de préséance de l’assemblée.

​Cette première séance permettra ainsi de concrétiser l’installation officielle des sénateurs avant l’élaboration et la validation du cadre réglementaire régissant le fonctionnement interne de la chambre haute.

Articles liés

Sénat du Bénin: Me Robert Dossou évoque la lourdeur de la missionSénat du Bénin: Me Robert Dossou évoque la lourdeur de la missionSénat du Bénin: déclaration de Patrice Talon après l’installation des membres de l’institutionSénat du Bénin: déclaration de Patrice Talon après l’installation des membres de l’institutionInstallation du Sénat au Bénin: Elisabeth Pognon fixe le cap et appelle à gagner la confiance des citoyensInstallation du Sénat au Bénin: Elisabeth Pognon fixe le cap et appelle à gagner la confiance des citoyensCour constitutionnelle: examen en audience plénière de la loi organique sur le Conseil économique et socialCour constitutionnelle: examen en audience plénière de la loi organique sur le Conseil économique et social

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV