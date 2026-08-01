Premier message de Romuald Wadagni: l’essentiel à retenir

À l’occasion du 66ᵉ anniversaire de la souveraineté nationale du Bénin, le président Romuald Wadagni a prononcé son premier discours officiel du 1ᵉʳ août en tant que chef de l’État.

​Dans sa déclaration qu’il a voulu à dessein sobre, Romuald Wadagni a placé le devoir de mémoire au centre de son message en saluant le sacrifice des Forces de défense et de sécurité. Le chef de l’État a affirmé que leur don de soi pour la protection du territoire ne sera pas vain

Soucieux de l’unité nationale, Romuald Wadagni s’engage à jouer son rôle de garant de la stabilité nationale tout en fondant sa légitimité sur la cohésion et le respect de l’histoire collective.

​Une posture rassembleuse et un choix d’incarnation culturelle

​L’allocution s’est adressée à l’ensemble des citoyens, incluant la diaspora, ainsi que les personnes éprouvées par la maladie ou le deuil. Cette démarche traduit la volonté du président de la République d’incarner une présidence inclusive et à l’écoute.

Il reste que ce message d’espérance s’accompagner de mesures tangibles. Les attentes citoyennes restent énormes sur les chantiers économiques, sociaux et sécuritaires et le président Romuald Wadagni sera jugé à l’aune des réponses visibles qu’il apportera aux attentes de la masse.