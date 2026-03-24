Guinée : en prison, l’ex-aide de camp de Moussa Dadis Camara, Aboubacar Diakité « Toumba » hospitalisé en soins intensifs

Aboubacar Diakité, plus connu sous le surnom de « Toumba » et ancien aide-de-camp de Moussa Dadis Camara, a été placé en soins intensifs après un malaise survenu durant la nuit de dimanche à lundi, ont indiqué des autorités judiciaires guinéennes.

Selon le parquet, l’homme est actuellement pris en charge à l’hôpital du camp militaire Samory Touré, où le personnel médical veille de près à son état. Les autorités judiciaires assurent que les soins reçus respectent les règles en vigueur.

Me Paul Yomba Kourouma, l’un des avocats du collectif de défense de Toumba, affirme de son côté que son client a été extrait de la prison civile de Coyah à 4 heures du matin lundi et demande une audience avec le ministre de la Justice pour obtenir des explications sur cette opération.

Le transfert dont il est question faisait déjà polémique en février, lorsque la défense avait dénoncé comme irrégulier le déplacement de Toumba depuis la maison d’arrêt de Conakry vers Coyah. Condamné à dix ans de détention pour crimes contre l’humanité liés aux événements du 28 septembre 2009, il a purgé près de neuf ans de sa peine et ses avocats réclament son retour à la prison centrale de Conakry ainsi que l’application stricte de la loi.

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Le parquet annonce une surveillance médicale « rigoureuse et permanente »