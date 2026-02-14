Guinée – AS Kaloum : Souleymane Camara quitte son poste d’entraîneur

L’aventure de Souleymane Camara sur le banc de l’AS Kaloum a pris fin au terme d’un court passage de deux mois. L’entraîneur a annoncé qu’il quittait ses fonctions de coach principal, mettant ainsi un terme à une collaboration entamée en cours de saison. L’information a été confirmée par l’intéressé via sa page Facebook.

Recruté à seulement trois journées de la fin de la phase aller, Camara avait pris la suite de Désiré Fokou. À la tête de l’équipe kaloumiste, il n’a dirigé que cinq rencontres : deux victoires, trois nuls et aucune défaite au compteur. Ce bilan sans défaite n’a toutefois pas empêché une séparation rapide entre le technicien et le club.

Dans son message publié sur les réseaux sociaux, il a tenu à exprimer sa gratitude envers toutes les composantes du club — direction, joueurs, staff technique — ainsi qu’aux supporters pour leur soutien match après match. Il a indiqué que son passage au club s’achevait et a quitté son poste avec fierté, saluant l’engagement des fans par une formule locale.

Changements dans l’encadrement

La publication annonçant son départ a suivi de peu la communication du club au sujet d’une nouvelle nomination à la direction sportive. Le poste de directeur sportif a été confié à Désiré Fokou, qui retrouve ainsi l’AS Kaloum après avoir laissé sa place d’entraîneur pour permettre l’arrivée de Camara. Fokou revient donc au sein du club mais dans un rôle différent de celui qu’il occupait précédemment.

Le technicien n’a pas détaillé les raisons exactes de sa démission ni les conditions de la rupture, se contentant de remercier l’ensemble des acteurs impliqués dans cette expérience. Le club n’a pour l’instant pas communiqué d’information supplémentaire sur l’identité du prochain entraîneur principal ni sur la suite immédiate de l’organisation sportive.