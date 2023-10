Guerre Israël-Hamas: près de 500 000 Israéliens déplacés

- Publicité-

Les conséquences du conflit en cours entre Israël et le Hamas sont de plus en plus visibles, avec un nombre alarmant de déplacements internes. Le porte-parole de l’armée israélienne a révélé que près de 500 000 Israéliens ont été contraints de quitter leur domicile en raison des attaques du Hamas depuis le 7 octobre.

Le déplacement massif de citoyens israéliens s’est étendu dans tout le pays, touchant particulièrement le sud d’Israël et les localités proches de la bande de Gaza. Ces évacuations ont été mises en œuvre conformément aux directives du gouvernement israélien. De plus, le nord du pays a également été affecté, avec l’évacuation de 20 localités près de la frontière.

La situation met en lumière l’ampleur des dégâts humains causés par le conflit en cours et les défis considérables auxquels sont confrontés les civils. Les autorités israéliennes continuent de prendre des mesures pour garantir la sécurité de leur population, tout en cherchant des solutions pour mettre fin à l’escalade des hostilités.