Bénin: des blessés graves suite à de violents affrontements entre 2 familles à Zè

​Le calme peine à revenir dans l’arrondissement de Hèkanmè, situé dans la commune de Zè, après une série d’affrontements sanglants opposant deux familles de la localité.

Ce qui n’était au départ qu’une affaire de vol de biens privés a dégénéré, en quelques jours, en une véritable bagarre rangée impliquant de nombreux membres des deux clans.

Selon « Les 4 Vérités », ​le différend a pris corps suite à la disparition d’objets appartenant à un membre de la famille S. Les premières investigations, menées avec le concours de la police, ont permis de retrouver une partie des biens au domicile d’un membre de la famille K., conduisant à l’interpellation d’un premier suspect.

La situation a basculé lorsque des proches des victimes ont tenté d’appréhender eux-mêmes un second individu soupçonné de complicité.

​Un déchaînement de violence

​L’intervention de ces civils a déclenché une riposte immédiate du camp adverse. Selon plusieurs témoignages, les affrontements qui ont suivi ont été d’une rare intensité.

Munis de bâtons, de machettes et d’armes à feu, les deux groupes se sont livrés à des échanges violents au cours desquels des coups de coupe-coupe et des tirs à balles réelles ont été signalés.

​Le bilan provisoire fait état de plusieurs blessés graves. Parmi les victimes les plus touchées figurent un soudeur appartenant au camp des plaignants, ainsi qu’un homme du côté des suspects. Tous deux ont été évacués en urgence vers une structure sanitaire pour recevoir des soins intensifs. Fort heureusement, aucun décès n’est à déplorer à ce stade.

​Afin de prévenir toute nouvelle escalade de la violence, la police républicaine a renforcé son dispositif sécuritaire dans l’arrondissement. Si le calme reste précaire, les forces de l’ordre suivent la situation de près.

Une enquête judiciaire est en cours pour identifier l’ensemble des protagonistes et établir les responsabilités de chacun dans ce déchaînement de violence qui a plongé Hèkanmè dans l’inquiétude.