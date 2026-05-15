Bénin Web TV

Benin: des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels dans un accident de la route à N’Dali

​La commune de N’Dali a été le théâtre d’un tragique accident de la circulation ce vendredi 15 mai 2026.

Le à · MàJ le
Société
1 815vues
Benin: des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels dans un accident de la route à N’Dali
Publicité
1 min de lecture
Google News

Un camion de transport de bétail, circulant sur l’axe reliant les localités de Tamarou et de Banhounkpo, s’est renversé pour des raisons que l’enquête devra encore déterminer.

​Selon les premières informations relayées par la station locale SU TII SUA FM et rapportées par Fraternité, le bilan humain est lourd, faisant état de plusieurs pertes en vies humaines. Outre le drame humain, l’accident a causé d’importants dégâts matériels et la perte d’une partie substantielle du cheptel transporté.

​Aussitôt alertés, les éléments de la Police républicaine se sont rendus sur les lieux du sinistre. Leur intervention a permis de sécuriser le périmètre et de réguler le trafic, fortement perturbé par la position du véhicule et la dispersion des bêtes sur la chaussée.

​En attendant l’évacuation complète de l’épave et le rétablissement total de la circulation, les autorités appellent les usagers de ce tronçon à la plus grande vigilance. Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances exactes de ce nouveau drame de la route.

Articles liés

Inde : plus de cent morts dans de violents oragesInde : plus de cent morts dans de violents oragesSénégal : l’ancien ministre Pape Malick Ndour interpellé par la DIC dans l’affaire PRODACSénégal : l’ancien ministre Pape Malick Ndour interpellé par la DIC dans l’affaire PRODACAffaire de la femme torturée à Ekpè: les prévenus plaident non coupablesAffaire de la femme torturée à Ekpè: les prévenus plaident non coupablesBénin: un homme interpellé à Ouaké pour inceste présumé après deux ans de cavaleBénin: un homme interpellé à Ouaké pour inceste présumé après deux ans de cavale
Merci pour votre lecture — publicité