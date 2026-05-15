Benin: des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels dans un accident de la route à N’Dali

​La commune de N’Dali a été le théâtre d’un tragique accident de la circulation ce vendredi 15 mai 2026.

Un camion de transport de bétail, circulant sur l’axe reliant les localités de Tamarou et de Banhounkpo, s’est renversé pour des raisons que l’enquête devra encore déterminer.

​Selon les premières informations relayées par la station locale SU TII SUA FM et rapportées par Fraternité, le bilan humain est lourd, faisant état de plusieurs pertes en vies humaines. Outre le drame humain, l’accident a causé d’importants dégâts matériels et la perte d’une partie substantielle du cheptel transporté.

​Aussitôt alertés, les éléments de la Police républicaine se sont rendus sur les lieux du sinistre. Leur intervention a permis de sécuriser le périmètre et de réguler le trafic, fortement perturbé par la position du véhicule et la dispersion des bêtes sur la chaussée.

​En attendant l’évacuation complète de l’épave et le rétablissement total de la circulation, les autorités appellent les usagers de ce tronçon à la plus grande vigilance. Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances exactes de ce nouveau drame de la route.