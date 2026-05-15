Bénin: Ouverture du procès de la jeune femme torturée à Ekpè

Le procès du dossier de la jeune femme sauvagement torturée à Ekpè, dans la commune de Sèmè-Podji s’ouvre ce lundi 15 mai 2026.

Les six suspects interpellés par la Police républicaine sont attendus devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour répondre des actes de barbarie qui leur sont reprochés.

​Placés sous mandat de dépôt après leur audition au parquet spécial, ces individus sont poursuivis pour des faits d’une extrême gravité. Pour rappel, l’affaire avait éclaté le 23 avril dernier après la diffusion virale d’une vidéo montrant la victime, âgée de 38 ans, ligotée et suspendue au-dessus d’un feu de bois. Accusée de vol de téléphone, elle avait subi des sévices d’une rare cruauté, incluant des brûlures et des actes d’humiliation publique.

​Une septième personne toujours en cavale

​Si l’audience de ce jour marque le début du volet judiciaire pour les six prévenus, l’enquête reste ouverte. Les forces de l’ordre recherchent activement un septième suspect, présumé impliqué dans ces violences, qui est toujours en fuite.

​La victime, de son côté, continue de bénéficier d’un accompagnement médical et psychologique soutenu pour tenter de se reconstruire après ce traumatisme.