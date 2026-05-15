Sommet Africa Forward: le Bénin décroche 113 milliards de FCFA pour le projet PEDER+

​Le Bénin poursuit ses efforts dans l’extension de son réseau électrique. En marge du sommet Africa Forward à Nairobi, au Kenya, le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a officialisé un accord de financement de 113,5 milliards de FCFA (soit 173 millions d’euros) destiné au déploiement du projet PEDER+.

​Ce programme ambitieux bénéficie du soutien de l’initiative « Team Europe ». Le tour de table financier réunit plusieurs partenaires de premier plan : l’Agence française de développement (AFD) avec un prêt de 50 millions d’euros, l’Union européenne via une subvention de 30 millions d’euros, ainsi que la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

​Un impact direct sur 750 localités

​L’objectif opérationnel de PEDER+ est de connecter environ 600 000 nouveaux usagers au réseau électrique d’ici 2030. Pour y parvenir, le projet prévoit des travaux d’envergure incluant la construction de 4 500 kilomètres de lignes électriques et la réalisation de 120 000 branchements.

​L’intervention se concentrera prioritairement sur 750 localités, avec une attention particulière portée aux départements du Borgou, du Mono et du Couffo. Au-delà du confort domestique, cette électrification vise à dynamiser les pôles de croissance régionaux, notamment dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme et de l’artisanat.

​En ciblant spécifiquement les zones rurales où la couverture demeure fragile, le Bénin réaffirme sa volonté de moderniser ses infrastructures énergétiques, condition essentielle à son développement socio-économique durable.