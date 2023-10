Guerre Israël-Hamas : Plus de 2 750 morts à Gaza, 199 personnes enlevées par le Hamas

- Publicité-

Depuis l’attaque perpétrée par le Hamas en Israël samedi 7 octobre, la bande de Gaza est sous le feu des représailles de Tel Aviv. Un dernier bilan fait état de 2 750 morts.

Environ 2 750 personnes ont été tuées et plus de 9 700 blessées « par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, d’après un bilan actualisé diffusé ce lundi 16 octobre par le ministère de la Santé du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans le micro-territoire palestinien. Les frappes israéliennes, en représailles à l’attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, se poursuivent sur Gaza. Elles ont également fait « plus de 9 700 blessés« , d’après le ministère du Hamas.

En Israël, c’est plus de 1 400 personnes qui ont été tuées depuis l’attaque du 7 octobre 2023. L’armée israélienne a affirmé ce lundi 16 octobre que 199 personnes avaient été capturées par le mouvement islamiste palestinien Hamas lors de l’attaque sanglante du 7 octobre, d’après un bilan actualisé. Un précédent bilan, diffusé dimanche, faisait état de 155 otages. « Nous avons informé les familles de 199 otages« , a déclaré lundi Daniel Hagari, un porte-parole militaire, lors d’un point presse. Le Hamas a fait état de 22 otages tués dans les raids israéliens.

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, est de nouveau attendu en Israël lundi, à la mi-journée, après une première visite jeudi dernier et à la suite de sa tournée régionale dans six pays arabes, pour tenter une médiation dans le conflit en cours entre Israël et le Hamas. Il doit rencontrer le premier ministre, Benjamin Nétanyahou, ainsi que le ministre de la défense, Yoav Gallant, avant de repartir pour les Etats-Unis.

Dans une interview avec la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya, diffusée dimanche, il a déclaré que l’expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza est une idée « vouée à l’échec ». « Nous pensons que les gens devraient pouvoir rester à Gaza, leur maison », a-t-il ajouté.