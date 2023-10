Guerre Israël-Hamas: l’armée israélienne demande aux habitants de Gaza de fuir

Israël a ordonné ce vendredi l’évacuation de «tous les civils» de la bande de Gaza dans les 24 heures «pour leur propre sécurité et protection».

L’armée israélienne a largué vendredi des tracts sur Gaza demandant aux habitants de fuir « immédiatement » vers le sud, ont constaté des correspondants de l’Agence France-Presse (AFP) dans le territoire palestinien. « Evacuez immédiatement vos maisons et allez au sud de Wadi Gaza », peut-on lire sur des tracts en arabe largués par des drones et vus par l’AFP. Une carte figurant sur les tracts montre une flèche pointant vers le sud et traversant une ligne au centre de la bande de Gaza.

L’évacuation de Gaza « prendra du temps »

L’armée israélienne a admis vendredi que l’ordre d’évacuation donné plus tôt aux Palestiniens de fuir le nord de Gaza « prendrait du temps », après une annonce plus tôt de l’ONU indiquant que l’armée avait donné un délai de 24 heures. « Nous essayons de donner du temps et nous faisons beaucoup d’efforts, et nous comprenons que cela ne prendra pas 24 heures », a déclaré le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari, lors d’une conférence de presse.

- Publicité-

Les attaques ont fait plus de 1 200 morts civils du côté israélien. Le ministère de la Santé de Gaza en annonce plus de 1 500 dont 500 enfants. Le Hamas affirme que 13 otages ont été tués par des frappes israéliennes. « Treize prisonniers incluant des étrangers » ont été tués dans cinq endroits à Gaza ciblés par des avions de combat israéliens, a annoncé vendredi la branche armée du mouvement islamiste palestinien dans un communiqué. Israël n’a pas encore réagi à cette annonce.