Guerre Israël-Gaza: l’Arabie saoudite suspend les discussions sur une possible normalisation avec Israël

Une semaine après l’attaque sanglante du Hamas et face aux violences, l’Arabie saoudite a indiqué qu’elle suspendait les négociations sur une possible normalisation.

L’Arabie saoudite a décidé de suspendre les discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël, en pleine guerre entre Israël et le Hamas palestinien, a affirmé, samedi 14 octobre, à l’AFP une source proche du gouvernement saoudien. Le royaume «a décidé de suspendre les discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël et en a informé les responsables américains», a-t-elle indiqué, alors que le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, se trouve actuellement à Ryad dans le cadre d’une tournée régionale, écrit l’AFP.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré vendredi soir que les frappes en cours sur la bande de Gaza où elles ont déjà fait près de 1800 morts n’étaient « que le début » de la riposte de l’armée israélienne à l’attaque sanglante du Hamas le 7 octobre. L’assaut meurtrier du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël ne justifie pas que Gaza puisse être détruite, a prévenu vendredi le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

L’armée israélienne a ordonné vendredi l’évacuation en 24 heures de « tous les civils de Gaza » vers le sud de l’enclave palestinienne au septième jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Avant d’admettre que ce délai serait difficile à tenir: « Nous essayons de donner du temps et nous faisons beaucoup d’efforts, et nous comprenons que cela ne prendra pas 24 heures », a déclaré le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari, lors d’une conférence de presse.