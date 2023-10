Guerre Hamas-Israël : 2 000 soldats américains en état d’alerte en soutien à Israël

- Publicité-

Quelque 2 000 soldats américains ont été placés en état d’alerte pour un éventuel déploiement au Moyen-Orient en soutien à Israël, en guerre avec le Hamas depuis l’attaque sanglante du groupe terroriste islamiste sur le sol israélien, a déclaré mardi le Pentagone.

« Aujourd’hui le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a placé quelque 2000 soldats et une série d’unités en état d’alerte maximale à travers un ordre de préparation au déploiement », indique un communiqué, « afin d’augmenter la capacité de la Défense américaine à répondre rapidement à une situation sécuritaire évolutive au Moyen-Orient ». « Aucune décision n’a été prise concernant le déploiement de troupes pour le moment », a insisté le département de la Défense, précisant que Lloyd Austin continuait à évaluer la posture américaine et restait en contact étroit avec ses alliés et partenaires dans la région.

Un porte-parole de la Maison Blanche a toutefois précisé qu’il s’agissait avant tout d’un « signal de dissuasion » et non de troupes de combat. « Il est important de souligner que les forces militaires qui sont en état de préparation ou déjà en chemin vers la région sont avant tout un signal de dissuasion », a assuré sur CNN John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.

« Nous ne voulons pas d’escalade et de débordement de ce conflit. Nous n’avons pas l’intention d’envoyer des soldats sur le terrain pour combattre en Israël », a-t-il ajouté. Les forces en état d’alerte pourraient effectuer des missions de conseil et d’assistance médicale, avaient précisé des responsables du Pentagone cités sous couvert d’anonymat par le Wall Street Journal et CNN.

Biden en Israël mercredi

Lloyd Austin avait aussi annoncé samedi l’envoi par les États-Unis d’un second porte-avions en Méditerranée orientale, afin de « dissuader les actions hostiles contre Israël ou tout effort visant à élargir cette guerre ». John Kirby a toutefois précisé mardi qu’« au-delà de la rhétorique », Washington n’avait pas à ce stade d’indication sur un engagement plus fort de l’Iran dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Téhéran avait averti lundi d’une possible « action préventive » contre Israël « dans les prochaines heures », au moment où l’armée israélienne se prépare à déclencher une offensive terrestre dans la bande de Gaza. Ces annonces surviennent alors que le président américain Joe Biden est attendu mercredi en Israël pour une visite de solidarité.