Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky n’est « pas prêt » à négocier avec la Russie

- Publicité-

Le président ukrainien a déclaré dimanche qu’il n’était « pas prêt » à des discussions avec la Russie, à moins que Moscou ne retire ses troupes d’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche qu’il n’était « pas prêt » à des discussions avec la Russie. « (Les États-Unis) savent que je ne suis pas prêt à parler avec les terroristes, car leur parole ne vaut rien », a-t-il affirmé sur NBC. Le président ukrainien commentait des informations selon lesquelles des responsables américains et européens ont discuté avec son gouvernement de négociations pour mettre un terme à la guerre avec la Russie.

Du même Pays:

Une « situation difficile »

Il s’exprimait également après qu’un commandant ukrainien de haut rang a affirmé cette semaine que les deux armées se trouvaient prises au piège d’une guerre d’usure et de positions. « Pour l’instant, je n’ai aucune relation avec les Russes, et ils connaissent ma position », a-t-il dit, en ajoutant qu’ « ils doivent quitter notre territoire, et ensuite seulement le monde pourra mettre en route la diplomatie ». Le conflit est dans une « situation difficile » mais pas dans une impasse, selon lui.

« Sur la ligne de front, ce n’est pas un secret, nous n’avons pas de défense aérienne », a-t-il rappelé. « C’est pourquoi la Russie contrôle le ciel. S’ils contrôlent tout le ciel, nous ne pouvons pas avancer rapidement – jusqu’à ce que nous ayons une défense aérienne ». La ligne de front, longue de plus de 1 000 km, n’a guère bougé depuis près d’un an malgré la contre-offensive que l’Ukraine mène depuis juin pour tenter de libérer les territoires occupés de l’Est et du Sud.