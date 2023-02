Guerre en Ukraine : « Je pourrais régler le problème en 24 heures », Donald Trump persiste

En tournée dans les États américains pour défendre sa candidature à l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle de 2024, Donald Trump a affirmé une nouvelle fois détenir la panacée pour la fin de la guerre en Ukraine.

« Je ramènerai la paix par la force », a déclaré l’ex-président, en lice pour l’investiture républicaine en vue de la présidentielle 2024, concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. « Ma personnalité nous a évité la guerre. Avec moi, la Russie n’y serait pas allée. Et même maintenant, je pourrais régler ça en 24 heures », s’est avancé Donald Trump depuis une tribune du New Hampshire, dans le nord-est des États-Unis, où il s’est posé en sauveur de l’Amérique face à Biden et la « destruction de notre nation par une classe politique corrompue, égoïste et extrémiste ».

« Gaspillage tragique de vies humaines »

Pour le milliardaire, l’engagement des États-Unis aux côtés de l’Ukraine face à l’invasion de la Russie, alors que le président Joe Biden a décidé de l’envoi de chars lourds Abrams, ne fera que provoquer un « gaspillage tragique de vies humaines ». Donald Trump, qui a annoncé son souhait de se représenter très en amont, trouve devant lui une route semée d’embûches.

Après des élections de midterms globalement ratées pour ses soutiens, il peine à convaincre au sein des Républicains, tentés par le très conservateur Ron De Santis, qui ne s’est pas encore déclaré. Il doit aussi faire face à une myriade d’enquêtes, la principale visant son implication dans l’assaut du capitole. Il devra enfin se méfier d’un Joe Biden revigoré par sa deuxième moitié de mandat, et qui semble se préparer lui aussi à briguer un deuxième mandat.