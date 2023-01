Critiquant son successeur Joe Biden, l’ex-président Donald Trump a déclaré que s’il était président, il pourrait mettre fin « à cette horrible guerre en 24 heures de négociations ».

L’ex-président des Etats-Unis Trump a critiqué le transfert de chars vers l’Ukraine. « D’abord viennent les chars, puis viennent les armes nucléaires. Mettez fin à cette folle guerre, maintenant. Si facile à faire ! », a-t-il lancé. Selon lui, même s’il n’a pas dit comment, il est « facilement » possible de mettre fin à ce conflit.

Trump a récemment exhorté le président Joe Biden à « arrêter cette guerre insensée et à ne pas l’intensifier en fournissant des chars à l’Ukraine ». Selon Trump, la guerre nucléaire est imminente si la guerre en Ukraine s’intensifie encore : « First come the tanks, then come the nukes ». Washington vient de décider d’envoyer à l’Ukraine plus de 30 chars Abrams M1.

Selon la Russie, la livraison récemment annoncée d’armes d’assaut modernes allemandes et américaines constitue une escalade et une preuve supplémentaire que les pays de l’OTAN participent directement au combat. L’Occident voudrait seulement alimenter la guerre. L’ambassadeur russe à Washington, Anatoli Antonov, a qualifié la livraison des chars à l’Ukraine de « provocation scandaleuse ». Selon lui, il est clair que « les États-Unis veulent infliger une défaite stratégique à la Russie ».