Guerre de leadership du rap ivoire: Suspect 95 défie Didi B, « je suis le boss « 

La guerre de leadership du rap ivoire lancée depuis quelques semaines est loin de connaître son épilogue. Alors que le débat continue de diviser les internautes, le rappeur Suspect 95 vient de donner de la voix dans un récent entretien sur Calcium Tv.

En pleine promotion de son nouvel album « Mojo trône 2 » qui cartonne actuellement dans le game, Didi B le protégé de Booba s’est auto proclamé meilleur rappeur ivoirien dans le monde, en larguant littéralement ses confrères rappeurs ivoiriens.

« Le Rap Ivoire est limité, c’est un petit monde. Les endroits dans lesquels je rentre, les autres rappeurs ne peuvent pas rentrer là-bas », a lâché Didi B dans un talk-show télé.

Très vite, cette déclaration étrange de Didi B a déclenché une guerre de leadership au sein du rap game Ivoire. Muré dans un silence total depuis cette déclaration, Suspect 95 qui est très souvent cité en deuxième place après Didi B a finalement décidé de donner son avis lors d’une récente sortie médiatique.

Interrogé sur ce qu’il pense à propos du rang qu’il occupe dans le rap ivoire, le président du syndicat n’a pas fait dans la dentelle. « L’humilité est une bonne chose, on se fait beaucoup humble mais moi je sais de quoi je suis capable et je sais ce que je vaux. Honnêtement on peut causer, on cause mais c’est moi le numéro1, je suis le boss. », a-t-il indiqué.

Pour rappel, le rappeur malien Iba One lors de son récent passage en Côte d’Ivoire n’a pas manqué d’opiner sur la question. A la question de savoir qui est le meilleur rappeur Ivoirien du moment, l’artiste malien, vainqueur de 5 trophées en une seule édition lors de l’AFRIMA 2021 a dressé son top 5, après avoir pris le soin de saluer le fort potentiel qui existe dans le Rap Ivoire.

« Ils sont tous bons » reconnaît-il face à l’animateur Willy Dumbo, avant de dresser son Top 5. « 1- Didi B, 2- Suspect 95, 3- Elow’n, 4-MC One et 5- Jojo Le Barbu« , a indiqué le razzia du rap Malien.