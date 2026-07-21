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Glazoué: un incendie d’entrepôt d’essence frelatée ravage le quartier Zongo et fait deux blessés

Un violent incendie s’est déclenché dans le quartier Zongo, situé dans la commune de Glazoué, provoquant d’importants dégâts matériels et faisant deux blessés, rapporte Africaho.

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Glazoué: un incendie d’entrepôt d’essence frelatée ravage le quartier Zongo et fait deux blessés
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Le sinistre a pris naissance dans un entrepôt servant au stockage d’essence de contrebande.​Les flammes, qui se sont propagées à une vitesse fulgurante, ont rapidement gagné des habitations riveraines ainsi que plusieurs ateliers artisanaux voisins, ravageant tout sur leur passage. Deux personnes ont été blessées lors de l’incident et prises en charge d’urgence.

​L’intervention prompte de l’Agence béninoise de protection civile (ABPC) et des secours a permis de circonscrire le foyer d’incendie et de maîtriser les flammes, évitant ainsi une catastrophe plus lourde au cœur de cette zone populeuse.

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