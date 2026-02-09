Glazoué: un conflit autour de 120 000 FCFA coûte la vie à un homme

Un drame d’une rare violence a endeuillé la commune de Glazoué, dans le département des Collines, dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 février 2026.

Les faits se sont produits à Assanté, un village du quartier Gbanlin Fifadji, plus précisément dans le hameau de Djahoudjihoué.

Selon les informations recueillies sur place, un différend entre des éleveurs de bœufs s’est soldé par la mort d’un homme, à la suite d’un conflit lié à une somme de 120 000 francs CFA.

À l’origine de l’affaire, la disparition de cette somme, issue de la vente d’un bœuf. Un éleveur transhumant, de passage dans le campement pastoral de ses collègues, aurait procédé à la vente de l’animal et conservé l’argent. Le lendemain, la somme aurait été introuvable, suscitant l’inquiétude et la suspicion parmi les éleveurs présents.

Très rapidement, les soupçons se sont portés sur l’un des membres du groupe. L’homme, accusé d’avoir soustrait l’argent avait en effet fait don d’une somme de 20 000 francs CFA à une voisine.

Sous la pression de ses camarades, il a fini par avouer son forfait. Il affirme avoir caché le reste de l’argent dans un champ voisin.

Dans sa tentative de récupérer son argent, le bouvier a décidé de le suivre jusqu’au lieu de la cachette. Mais malheureusement il sera assommé en cours de route par son voleur.

