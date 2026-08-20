Gilles Lellouche veut refaire le générique de Grease

Gilles Lellouche a annoncé sur RTL, le samedi 15 août 2026, son intention de « refaire le générique de Grease » en le transformant en une séquence animée interprétée par ses propres comédiens et adaptée au public francophone. L’acteur-réalisateur a présenté cette ambition comme un scoop lors de son entretien avec Augustin Trapenard, précisant qu’il s’agit d’une volonté créative conditionnée à l’obtention des droits.

Figure régulière du cinéma français depuis les années 1990, Gilles Lellouche a construit une carrière mêlant rôles d’acteur et réalisations. Parmi ses apparitions les plus notables figurent Chien 51, BAC Nord, Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, La French et Les petits mouchoirs. Il a également signé la réalisation de Le Grand Bain en 2018 et a récemment présenté L’Amour ouf, salué par une partie du public et de la critique.

Lors de l’entretien radiophonique, Lellouche a déclaré « Je vous donne un scoop » avant d’ajouter : « Si j’ai les droits, j’aimerais refaire le générique de Grease ». Il a expliqué que, selon lui, « ce générique-là, c’est un dessin animé » et qu’il souhaiterait le reprendre « avec mes acteurs du moment, en francisant les choses ».

Un générique animé repris à la française

Grease, film musical réalisé par Randal Kleiser et sorti en 1978, est porté dans sa version originale par John Travolta et Olivia Newton-John. Le générique évoqué par Gilles Lellouche est connu pour son caractère animé, élément que l’intéressé souhaite revisiter en y intégrant une distribution et une langue adaptées au marché francophone.

Le projet, tel que présenté par Lellouche, relève davantage d’une intention créative que d’un projet officiellement lancé : il a exprimé son souhait publiquement mais a souligné la nécessité d’obtenir les droits avant toute mise en œuvre. La question des droits d’exploitation et d’adaptation d’une œuvre aussi emblématique implique des démarches juridiques et commerciales auprès des ayants droit du film et des compositeurs des chansons associées.

Du côté artistique, l’idée de transposer un générique animé en français suppose une adaptation à la fois visuelle et musicale pour conserver l’identité du film tout en la rendant accessible au public francophone. Gilles Lellouche a évoqué l’intention d’utiliser « ses acteurs du moment », ce qui laisse entendre une volonté de décliner le concept avec une distribution contemporaine issue de son répertoire professionnel.

Pour l’instant, le projet n’a pas de calendrier, ni d’annonce de production, et l’obtention des droits reste la condition sine qua non évoquée par l’intéressé. Quelques réactions de spectateurs et de fans, citées dans les échanges publics autour de l’annonce, font part d’un certain scepticisme quant à la pertinence d’une telle reprise.