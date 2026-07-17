Ghana – Bénin : Accra prépare un accord pour importer du coton béninois

Le Ghana prépare un protocole d’accord avec le Bénin afin d’approvisionner en coton l’usine Volta Star Textiles de Juapong, que les autorités ghanéennes veulent remettre en activité. Le projet reste à l’étape des préparatifs et aucun volume ni calendrier de livraison n’a été annoncé.

Le président ghanéen John Dramani Mahama a indiqué, le 16 juillet à Juapong, que son gouvernement préparait la signature d’un mémorandum d’entente avec le Bénin pour fournir du coton à Volta Star Textiles Limited. Cette matière première doit soutenir la relance de l’entreprise textile située dans la région de la Volta.

L’annonce a été faite lors d’une cérémonie de lancement des travaux d’un marché du programme ghanéen d’économie 24 heures sur 24. Selon les médias ghanéens ayant couvert l’événement, les discussions avec le gouvernement béninois sont « très avancées », mais l’accord n’est pas encore signé. Les autorités d’Accra n’ont communiqué ni les quantités envisagées, ni les conditions commerciales, ni la date de démarrage des approvisionnements.

La fourniture de coton fait partie d’un plan plus large de modernisation de Volta Star Textiles. John Mahama a annoncé qu’un investisseur stratégique avait été sélectionné après un processus d’appel à candidatures. Cet investisseur doit encore se rendre sur le site pour engager les échanges liés à la conception et à la réhabilitation de l’usine.

Pour le Bénin, le projet ouvre la perspective d’un débouché régional supplémentaire pour la filière cotonnière. Il ne vaut toutefois pas, à ce stade, engagement commercial effectif : le mémorandum annoncé devra d’abord être conclu, puis suivi de dispositions opérationnelles entre les deux États et les acteurs industriels concernés.

L’initiative s’inscrit dans la volonté affichée du Ghana de redynamiser sa chaîne textile et de faire de Juapong un pôle industriel du corridor économique de la Volta. La future coopération avec le Bénin, si elle aboutit, relierait ainsi l’approvisionnement en coton à un programme de transformation industrielle ghanéen.